Власть полностью провалила подготовку к зиме и надеется на теплую погоду – СМИ

Подготовка к отопительному сезону 2021-2022 годов оказалось самой плохой за все последние годы и власть надеется только на теплую зиму.

Об этом говорится в статье "Зеркала Недели".

"На станциях мало угля, в хранилищах мало газа, и все это почти никого не волнует. Такой провальной подготовки к зиме почти на всех уровнях никогда не было. Как и такого наплевательского отношения к этому. "Будь что будет, — решила власть, — авось проскочим!", - говорится в статье.

Издание отмечает, что при низких температурах зимой, энергосистема страны не справится с нагрузками.

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"Президент любит хорошие новости, не стоит его огорчать. Да и зачем? На дворе тепло! За окном — дождь, елки, гирлянды и предвкушение праздников. Понятно, что при серьезной зиме энергосистема ляжет, но вот мягкую зиму можем и проскочить. Так как менять что-либо уже поздно, то, собственно, нечего и волноваться", - говорится в статье.

Напомним, в отопительный сезон 2021-2022 года Украина вошла с рекордно низкими запасами угля и газа. На скалах ТЭС находилось 500 тыс. т угля при необходимы 2,6 млн тонн, в хранилищах 18,8 млрд м3 газа против 28,7 млрд м3 годом ранее.

Государственные ТЭС "Центрэнерго" с сентября работают минимально возможным составом оборудования.