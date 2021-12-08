Власть обложила налогом каждого крестьянина и производителей железной руды, а о марганцевых рудах 'забыла', - нардеп

Приняв закон №5600, власти обложили налогом каждого крестьянина, но при этом оставили без изменений ренту на добычу марганцевой руды, которым занимается близкий к власти олигарх. Об этом заявил народный депутат из фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк.

"Принятием законопроекта по номеру 5600, впервые со сталинских времен, вы облагаете налогом крестьянина-единоличника, который будет платить за 50 сотых и более – 1500 грн. налога с гектара. Не было такого никогда со сталинских времен! Впервые этим законопроектом вы облагаете налогом крестьянина, который вырастил сельскохозяйственную продукцию и продает на 6 тыс. грн в месяц. Вы взимаете почти 2 тыс. грн с того, что он продаст молока, мяса, овощей или фруктов", — сказал Цымбалюк и подчеркнул, что из-за этого закона украинцам придется платить больше за сельскохозяйственную продукцию, ведь цена на нее вырастет.

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В то же время, нардеп подчеркнул: власти, повысив ренту на добычу железной руды, оставили без изменений ставку для марганцевой руды, добычей которой занимаются компании олигарха Игоря Коломойского.

"Этим законопроектом впервые разделили понимание рентной платы на руду. На железную – вверх, а на другую – марганцевую – вниз", — отметил Цымбалюк

Напомним, 30 ноября Верховная Рада приняла правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.

Ранее народный депутат Украины из фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка заявил, что власти используют законопроект №5600 в политических мотивах: "плохим" олигархам налоги повысили, а "домашним", поддерживающим президента – снизили.

В то же время нардеп Алексей Гончаренко призвал президента Владимира Зеленского наложить вето на законопроект №5600 и выровнять ренту на добычу руды. Если президент этого не сделает и подпишет проект с дискриминационными нормами, это будет свидетельствовать о зависимости Зеленского от олигарха Игоря Коломойского, предупредил нардеп.

В то же время, экономический эксперт Алексей Кущ отмечал: повышение налогов приведет к росту цен на все товары, а Украина превратится в сырьевое государство.