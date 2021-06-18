Власть должна прекратить заоблачные расходы, финансировать субсидии и повышать зарплаты, – Герасимов

Последние два года стали тяжелым ударом для отечественной экономики. Власть должна прекратить хищения государственных средств и заоблачные расходы на силовиков, зато повысить зарплату бюджетникам, военным и обеспечить людям субсидии.

На сей с трибуны парламента в пятницу, 18 июня, отметил сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов. Он отметил, что те, кто обещали рост экономики на 40%, обвалили ее еще до начала эпидемии.

"Что мы видим? Падение промышленного производства, падение ВВП, рост безработицы, недофинансирование ключевых расходов, в частности на нужды образования, медицины, местного самоуправления, социальной политики", – говорит Герасимов.

Видео дня

По его словам, например, расходов государственного бюджета проведено меньше почти на 68 млрд гривен.

"Нанесен финансовый удар по местным общинам – хотя на них лег основной груз борьбы с пандемией. Расходы государственного бюджета на предоставление трансфертов местным бюджетам в 2020 году почти на 5 млрд грн меньше плана", – констатировал народный депутат.

К тому же, по оценке Счетной палаты, в госбюджет недополучено 75 млрд грн доходов, хотя правительство отчитывается о перевыполнении плана поступлений. Неэффективное управление антиковидным фондом, хищение средств на "большом крадивництве" это уже "притча во языцех, отметил нардеп.

Он констатировал невыполнение государственного оборонного заказа, свертывание реформ в сфере обороны и безопасности, провалившуюся закупку новейшего украинского вооружения "Нептун", "Стугна", "Богдан". Свернуто программу построения хранилищ для боеприпасов, общежитий для военных, остановлена реформа питания в армии, отметил Герасимов.

"Госпредприятия, которые мы в 2019 году передали новой власти прибыльными, за два года стали убыточными. Пока в видосиках рассказывают о борьбе с олигархами и их монополиями, убытки госпредприятий за прошлый год составили 65 миллиардов гривен. Хотя еще в 2019 году они приносили прибыль в 73 миллиарда", – подсчитал сопредседатель фракции.

Он рассказал, что на 554 миллиардов гривен увеличился госдолг вследствие невыгодных займов и провала сотрудничества с международными финансовыми институтами.

"Наша команда, которая в 2014 году получила страну с 108 тысячами на счету, точно знает как остановить этот коллапс, к которому ведет Украину нынешняя власть. Прежде всего, нужно создавать новые рабочие места, сохранить существующие и усилить социальную защиту населения. Следует остановить хищения в госпредприятиях, чтобы они снова начали приносить прибыль в бюджет. Нужно уменьшить расходы на кортежи, дачи и силовиков и направить эти средства на социальную защиту населения, в частности для повышения субсидий", – отметил Герасимов.

"Нужно уничтожить налоговые тиски, в которые власть загнала малый и средний бизнес, и в заложниках которых оказался весь средний класс. В свою очередь весь этот комплекс позволит повысить зарплаты и пенсии. И самое главное, повышение зарплат военным", – резюмирует сопредседатель фракции "Европейская солидарность ".