Власть давит на легальный бизнес вместо того, чтобы заняться 'теневой' экономикой, – экономист

Представителям власти следует помнить, что они не вечны, и прекратить давление на честный бизнес по принципу "друзьям – все, врагам – закон". Об этом заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Сегодня под лозунгом "борьбы с теневым бизнесом и борьбы с теневой экономикой" власти резко увеличивают общее количество проверок бизнеса. Они (налоговики. – Ред.) не ходят к тем, кто находится в тени, ходят к тем, кто платит легально. Кто и так очень тяжело выживает в условиях пандемии. Поэтому, собственно, и увеличение этих проверок ведет к переводу бизнеса в тень", – рассказал Пендзин.

По его словам, фискальное давление со стороны властей в конечном счете приведет к росту теневого сектора экономики, ведь легальный бизнес теряет конкурентоспособность по сравнению с нелегальным. Кроме того, это негативно отражается на инвестиционном климате в стране, поскольку инвестор не будет работать в условиях законодательного произвола.

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"Увеличение проверок ведет однозначно к ухудшению и инвестиционного климата в стране, и общеэкономической ситуации", – подчеркнул Пендзин.

Экономист также обратил внимание на избирательность действий власти по отношению к бизнесу, отметив, что для власти существуют "свои", которым предоставляются преференции, и "чужие", для которых устраивают "маски-шоу".

"Мы видим проблемы в расследовании уголовных преступлений, совершаемых провластными народными депутатами, мы видим реакцию власти по поводу своих и по поводу всех остальных. Помните, была очень известная фраза, что "друзьям все, врагам – закон!". Ну чем закончили руководители одной из европейских стран, где внедрялся, собственно, этот принцип, мы знаем. Поэтому властям, наверное, стоит задуматься над тем, что у нас нет на сегодняшний момент вечных руководителей", – предостерег Пендзин.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что блокировка правоохранительными органами работы "АрселорМиттал Кривой Рог" уничтожает инвестиционный климат Украины и дискредитирует страну на международной арене. А юристы, опрошенные журналом "Форбс Украина", сообщили, что давление на крупные предприятия совершается с многочисленными нарушениями украинского законодательства.

Напомним, в начале года прокуратура заблокировала счета самого мощного предприятия Украины с иностранными инвестициями – "Арселор Миталл Кривой Рог" – по требованию налоговой службы. В компании выразили возмущение ситуацией и обратились в суд, который принял решение в пользу компании.

Однако уже через месяц представители СБУ, БЭБ и Офиса генпрокурора провели обыски на горно-обогатительных предприятиях группы Метинвест в Кривом Роге, снова по требованиям налоговой службы. В ходе обысков изъяли компьютерную технику, из-за чего частично была остановлена хозяйственная деятельность предприятий.