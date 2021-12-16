Весь импорт угля в Украину идет по формуле 'Роттердам+', – Волынец

Волынец убежден, что если бы формула Роттердам+ применялась для государственных шахт, никакого дефицита угля на государственных ТЭС не было бы.

Весь импорт угля в Украину сейчас производится по формуле "Роттердам+".

Об этом сообщил нардеп, лидер независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, пишет " Главком ".

"Весь импорт угля из США, Колумбии, Казахстана, Польши – осуществляется по формуле "Роттердам+". Во всех контрактах прописана базовая цена угля в регионе "Амстердам-Роттердам-Антверпен"", – сообщил нардеп в своей колонке для издания "Главком".

Видео дня

Нардеп подчеркнул, что если бы для государственных шахт и сегодня действовала формула "Роттердам+" – проблем с углем у нас бы не было.

"На протяжении последних 5 лет я последовательно отстаиваю справедливую цену на уголь, которая отражена в индексе API2, "Роттердам+". Эта понятная для мирового рынка формула объективно была лучше, что украинская власть сделала для угольной отрасли. 2016-2019 годы были лучше иногда для угольников, особенно по сравнению с тем, какой беспорядок творится сегодня", – подчеркнул нардеп.

Волынец убежден, что если бы формула и дальше применялась для государственных шахт, никакого дефицита угля на государственных ТЭС не было бы.

"Угольная отрасль стабильно развивалась, получая справедливую цену за свою продукцию и полностью обеспечивала потребности государственной генерации, 90% мощностей которой сегодня простаивают", – подчеркнул Волынец.

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни вреда от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.

13 октября 2021 ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения о закрытии дела "Роттердам+".