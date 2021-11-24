Вероятность дефолта Украины достигла годового максимума – Dragon Capital

Пятилетние CDS (Credit Default Swap) Украины или кредитно-дефолтные свопы выросли на 27% до 534,44 пункта от начала скандала блокированием выплат по "зеленым" еврооблигациям.

Об этом свидетельствуют данные отчета Dragon Capital.

Кредитный дефолтный своп (CDS) – финансовый инструмент, по которому покупаются/продаются риски неуплаты обязательств. По сути – это страховка от дефолта государства. Чем выше цена дефолтных свопов, тем выше риск дефолта.

Если 11 ноября индекс CDS составлял 422 пункта, то после скандала с невыплатой облигаций вырос до 534,44 пункта (по состоянию на 22 ноября).

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Для сравнения, 5-летние CDS Турции за период с 11 по 22 ноября выросли на 20,5% до 402 пунктов. Это спровоцировало девальвацию национальной валюты лиры и, как следствие, антиправительственные протесты.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

Денежные средства были выплачены всем юридическим лицам, за исключением компаний группы ДТЭК, которые руководство ГП и Госбанка в ручном режиме удалили по платежным поручениям.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых "зеленых" еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.