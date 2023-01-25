Верховный суд окончательно подтвердил отсутствие потерпевших по делу 'Роттердам+'

Верховный суд Украины окончательно подтвердил отсутствие потерпевших по делу "Роттердам+", отклонив кассационные жалобы двух ферросплавных заводов.

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Соответствующее определение коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда от 17 января 2023 года опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Постановление Верховного суда обжалованию не подлежит.

Признать себя единственными потерпевшими по этому делу пытались Никопольский ферросплавный завод и Запорожский завод ферросплавов.

Эти заводы пытались отменить решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 21 сентября 2022 г., которым суд признал законным и обоснованным закрытие дела "Роттердам+", а также отказал двум заводам в статусе потерпевших от действия формулы.

Напомним, 21 сентября 2022 года ВАКС в четвертый раз признал законность и обоснованность закрытия дела Роттердам+ из-за отсутствия в нем состава преступления. Это решение вступило в силу и обжалованию не подлежит. Несмотря на решение суда, на следующий день САП возобновило расследование в пятый раз.