Веревский выкупил четверть земельного банка агрохолдинга 'Кернел': названа сумма сделки

Главный акционер и председатель совета директоров агрохолдинга "Кернел" Андрей Веревский выкупает четверть земельного банка компании за 210 миллионов долларов. Речь идет о 134 тысячах га вместе со связанной с ними инфраструктурой, оборудованием и оборотным капиталом.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на биржевое сообщение "Кернела", совет директоров агрогруппы принял решение отказаться от части своих хозяйств с целью снижения бизнес-рисков и улучшения среднесрочной ликвидности в условиях войны в Украине.

Причиной сокращения активов агрохолдинг назвал блокаду экспорта из морских портов Украины военными кораблями российских оккупантов, что отрицательно сказывается на финансовых показателях "Кернела" и создает риск распада его растениеводческого сегмента.

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"Неопределенность относительно сроков и возможности возобновления экспорта soft commodities ("мягких" товаров. – Ред.) через украинские черноморские порты наряду с существующими значительными ограничениями пропускной способности альтернативных логистических экспортных маршрутов могут привести к принудительному распаду сельскохозяйственных угодий в Украине в будущем, существенно снижая будущие финансовые показатели фермерского бизнеса", – говорится в сообщении компании.

Также отмечается, что никто из возможных украинских или иностранных инвесторов не проявил интереса к покупке активов "Кернела" из-за неблагоприятных перспектив агробизнеса в условиях войны. В связи с этим Веревский взял на себя роль инвестора последней инстанции, чтобы поддержать компанию в нынешней ситуации.

26 апреля 2022 год он заключил соглашение с советом директоров холдинга. Вознаграждение, которое Веревский должен выплатить "Кернелу", составляет 210 миллионов долларов, "что подразумевает существенную премию по сравнению с актуальным состоянием рынка", сообщили в компании.

По состоянию на июль 2021 года земельный банк "Кернела" составлял 510 тысяч гектаров.

"Кернел" – крупнейший производитель и экспортер подсолнечного масла в Украине и один из ведущих поставщиков агропромышленной продукции в мире. Входит в тройку крупнейших компаний Украины и в пятерку лучших работодателей Украины по версии Forbes.

Бизнесмен Андрей Веревский через юрлицо Namsen Limited владеет 39,28% статутного капитала "Кернела".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее компанию "Кернел" Веревского обвинили в том, что она пыталась получить из бюджета 3 миллиарда гривен благодаря схемам с НДС. Также сообщалось, что холдингу грозит банкротство из-за невыплаты 30 миллионов долларов долга за покупку "СТИОМИ-Холдинг".

Юрист-международник Геннадий Друзенко считает, что агрохолдингу Веревского грозит потеря репутации и гигантский штраф за введение суда в заблуждение: компанию обвиняют в предоставлении поддельных документов в международные инстанции по делу о выплате долга.

Кроме того, вдова погибшего народного депутата Валерия Давыденко ранее сообщила, что "Кернел" осуществляет рейдерский захват компании "Агродім", созданной ее мужем.

По итогам 2020-21 финансового года компания получила 5,647 миллиардов долларов прибыли, однако налога заплатила только 18 миллионов долларов, что составляет 3,5% от чистой выручки. Дело в том, что украинские аграрные компании работают на группе единого налога, которая освобождена от уплаты налога на прибыль.