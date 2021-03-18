ВАКС третий раз подтвердил законность закрытия дела "Роттердам+"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в третий раз за последние полгода подтвердил законность и обоснованность действий прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, постановил закрыть дело "Роттердам+" из-за отсутствия в ней состава преступления.

Соответствующее решение 18 марта объявила судья Оксана Олейник.

"Заявление Запорожского ферросплавного завода об отводе прокурора оставить без удовлетворения", - сообщила следственная судья.

Иск о замене прокурора подавал Запорожский завод ферросплавов. Этот завод был признан единственным "потерпевшим" от действия формулы "Роттердам+".

На всех этапах судебного разбирательства иск завода Коломойского полностью поддержали детективы Национального антикоррупционного бюро.

Ранее НАБУ самостоятельно, без Запорожского ферросплавного завода, обращалось в суд с просьбой замены прокурора, однако суд встал на сторону САП, подтвердив законность и обоснованность действий прокуроров.

Напомним, расследование дела "Роттердам+" длилось с марта 2017 по август 2020. 27 августа 2020 прокуратура закрыла дело за отсутствием состава преступления. В ходе следствия не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

Это решение было признано законным и обоснованным Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом, решение которого вступило в силу 17 ноября 2020.

Однако по иску Никопольского завода ферросплавов - дело было возобновлено.

21 января 2021 прокуратура повторно закрыла дело "Роттердам+" за отсутствием состава преступления. 25 января 2021 дело было вновь возобновлено и в тот же день приостановлено на неопределенный срок.