В закрытом деле 'Роттердам+' не было ни аргументов, ни логики, – Сазонов

В закрытом в четвёртый раз деле "Роттердам+" в действительности не было не то чтобы состава преступления, а даже элементарной логики и здравого смысла.

Такое мнение высказал политолог Кирилл Сазонов.

"Никакого криминала нет и дело не стоит выеденного яйца! Зато кто-то сделал на этом неплохую политическую карьеру, практически вводя в заблуждение граждан и даже политиков с журналистами, далеких от тонкостей рынка электроэнергии", - заявил Сазонов на своей странице в Facebook.

По его словам, то, что это дело закрывали аж 4 раза только лишний раз подтверждаем его надуманность и политизированность.

"А теперь представьте, в какую сумму украинским налогоплательщикам вышли эти решения вокруг исключительно политического дела, раздуваемого некоторыми политиками и активистами исключительно ради собственного пиара на "большой зраде", - добавил политолог.

Он отметил, что на фоне формульного определения цены бензина или газа для населения и теплокоммунэнерго, спекулировать на угле уже просто нелепо

"Ни аргументов, ни логики, ни здравого смысла. Дело закрыли в четвертый раз. Надеюсь, уже в последний. все спекулировавшие на этом вопросе либо стали депутатами, либо поставили депутатами нужных людей. Представление закончено, актеры снимают грим, в зале гаснет свет. Пятый раз будет уже перебором. Тем паче, билеты на эти спектакли для налогоплательщиков в цене не падают", - подытожил Сазонов.

Напомним, 20 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура в 4-й раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения выносились в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбы НАБУ и заменил прокурора в деле для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено свыше 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы. Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.