В УЗ отчитались о реализации услуг 780 тыс. вагоноотправлений грузов

"Укрзалізниця" в ходе ряда аукционов на площадке "Прозорро.Продажи" реализовала услуги на использование грузовых вагонов собственного парка по конкурентным рыночным ценам, сообщают на официальном сайте.

Так, было реализовано 780 тыс. вагоноотправлений на сумму почти 375 млн грн по цене 480 грн за вагон. Это значительно превышает стоимость, по которой "Укрзалізниця" пока реализует вагоны на короткий срок, – от 343 грн в сутки.

Подчеркиваем, что заключенный контракт предоставляет право использования вагонов этого типа в течение трех лет, а цена контракта будет корректироваться каждые три месяца в соответствии с курсом доллара.

Также подчеркиваем, что "Укрзалізниця" предлагает всем желающим компаниям приобрести необходимый подвижной состав удобными размерами, сформированными на основе подсчета процента утилизации вагонов парка. Непосредственно для компании данная инициатива обеспечивает дополнительную прибыль и гарантирует сохранность подвижного состава в рабочем состоянии.

Напомним, что новый филиал "UZ-Cargo" с целью усиления позиций компании в сфере грузоперевозок разработала план установления рыночных цен на использование грузовых вагонов.

Главная цель "UZ-Cargo" - обеспечить прозрачность финансовых потоков, повысить качество управления каждым видом деятельности и подготовиться к появлению частных конкурентов на рынке железнодорожных перевозок.