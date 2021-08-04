В 'УЗ' грузовые перевозки рентабельны, но эти деньги разворовываются и тратятся на непрофильные активы, – эксперт

Миллиарды прибыли "Укрзалізниці" от грузовых перевозок не направляются на развитие компании, а тратятся на содержание непрофильных активов и разворовываются.

Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

"В "Укрзалізниці" очень рентабельные грузовые перевозки. В 2019 году прибыль от грузовых перевозок составила 19 миллиардов гривен или ошеломляющие 27% рентабельности. В 2020-м из-за коронакризиса было немножко меньше, но тоже более 10 миллиардов гривен. И вместо того, чтобы использовать эти деньги для улучшения инфраструктуры, для осуществления в конечном итоге инвестиционной программы и хоть какого-то ремонта пути в ведомстве, эти деньги повреждаются, разворовываются и тратятся на непрофильные активы", – сказал Гусак в эфире телеканала "Украина 24".

Видео дня

По его словам, в УЗ чрезвычайно много непрофильных активов (спортивные сооружения, карьеры, скважины питьевой воды), на содержание которых тратятся финансовые и кадровые ресурсы, и которые приносят компании лишь убытки. По мнению эксперта, компания должна от них избавиться.

"Если избавиться от непрофильных активов, то "Укрзалізниця" может получить дополнительных средств и сэкономить расходов на сумму от 8 и 12 миллиардов гривен. По оценкам предыдущего министра инфраструктуры Украины Криклия", - рассказал Гусак.

Он подчеркнул: "Укрзалізниця" должна сосредоточиться на своей профильной деятельности – это организация перевозок пассажиров, людей и грузов. То есть, это инфраструктура, вагоны, локомотивы - все, что связано с управлением и организацией перевозок.

"Главная задача – это улучшение качества сервиса, уменьшение затрат непосредственно на перевозки и за счет этого увеличение количества и объема грузов, которые перевозит "Укрзалізниця", и улучшение качества перевозки людей", - сказал Гусак.

По его мнению, власти должны завершить реформу УЗ и разделить компанию на отдельные сегменты по видам деятельности: инфраструктура, грузовые перевозки, пассажирские перевозки и непрофильные активы.

Как известно, Мининфраструктуры выступило с инициативой повысить тариф на грузовые железнодорожные перевозки, которые в результате двух этапов повышения станут больше на 30%. Металлурги заявили, что такое повышение является категорически неприемлемым, ведь промышленность Украины до сих пор оправляется от последствий вспышки коронавируса в 2020 году. К тому же, цифры свидетельствуют, что рост тарифов приводит к снижению объемов перевозок "Укрзалізницею", а следовательно, от этого решения не выиграет ни бизнес, ни УЗ.

В свою очередь в Украинском национальном Комитете международной торговой палаты заявили, что повышение тарифов является неприемлемо, поскольку сейчас этот вид перевозок является для УЗ рентабельным, и не представлено ни одного экономического обоснования этого повышения и его влияния на экономику Украины.