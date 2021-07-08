В условиях кризиса бизнесу нужна поддержка, а не повышение налогов, – Гройсман

Законопроект правительства об изменениях в Налоговый кодекс (№5600), которым повышаются налоги, в случае принятия нанесет удар по бизнесу и обычным людям.

Об этом заявил экс-премьер-министр Владимир Гройсман.

"Все, что сегодня повысится, за все это заплатит обычный украинец. Это первое. Они вводят НДС на недвижимость – это плюс 20% стоимости жилья. Они вводят 18% на налогообложение огородов людей и это все, я считаю, взаимосвязано с рынком земли. Акцизы на алкоголь они отнимают у местных бюджетов и передают на центральный уровень", – перечислил Гройсман в эфире телеканала "Украина 24".

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Он также обратил внимание, что законопроектом предлагается расширить полномочия налоговой службы, что позволит им увеличить давление на бизнес.

"Они наделяют серьезными карательными полномочиями налоговые органы. Это, я считаю, будет налоговый беспредел по отношению к предпринимателям", – отметил Гройсман.

По его мнению, сейчас, в условиях кризиса, власть наоборот должна создавать условия для поддержки и развития бизнеса и людей, а не увеличивать налоговую нагрузку на них.

"Надо помогать предпринимателям, надо их растить, надо накачивать ресурсом, надо упрощать им работу, надо, чтобы они росли, чтобы они больше создавали рабочих мест, чтобы они повышали заработную плату, чтобы они больше платили налогов не с физического подъема ставок налогов, а чтобы они больше производили продукции", – рассказал Гройсман.

Он отметил: законопроект не должен быть принят в предложенной правительством редакции, поскольку это нанесет удар по экономике страны и обычным украинцам.

"Этот закон будет иметь негативное последствие для роста экономики, повышения украинцам зарплат и повышения расходов украинских домохозяйств, просто людей. В каждом магазине после введения этого закона в силу, в каждой продукции, которую мы будем покупать, будет рост этого налога и люди будут за это платить", – пояснил Гройсман.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.

Ранее народный депутат, член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что изменения в Налоговый кодекс, предложенные правительством, (законопроект 5600) приведут к инфляции и росту безработицы, а также потери конкурентоспособности отечественных предприятий.

В свою очередь народный депутат Олег Марусяк отметил, что законопроект о налоговых изменениях (№5600) содержит ряд норм, которые могут привести к росту давления налоговой службы на бизнес.