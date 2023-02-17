В Украине заработала компания из США Miyamoto International: ее эксперты помогут отстроить города, которые уничтожала РФ

В Украине начала работу американская инжиниринговая компания Miyamoto International, являющаяся ведущим международным экспертом по восстановлению инфраструктуры жилья после вооруженных конфликтов и стихийных бедствий. Специалисты организации уже успели оценить масштабы разрушений и разобрались в сложных аспектах восстановления инфраструктуры Украины и ведут активную работу по восстановлению украинских городов и поселков, пострадавших от российского вторжения.

Видео дня

"Восстановление страны необходимо начинать как можно раньше, потому что если ждать репарации, через несколько лет в Украине появятся заброшенные города и села. О таком сценарии свидетельствует опыт других стран, территории которых пострадали от войны или природных катаклизмов", – говорит доктор Кит Миамото, CEO Miyamoto International.

Miyamoto International имеет официальные представительства в 25 странах мира и, наконец, открыла офис в Киеве. Двадцатилетний опыт, который команда компании получила во всем мире, в частности, в США, Японии, Мексике, Афганистане и Индонезии, поможет быстро и качественно восстановить жилье и критические инфраструктурные объекты в Украине.

Одним из главных принципов Miyamoto International является привлечение местных специалистов для строительно-восстановительных работ. Украинские специалисты сейчас проходят дополнительное обучение у опытных инженеров компании, а для фондов, готовых присоединиться к восстановлению, организация предоставляет пошаговую инструкцию восстановления, соавтором которой является доктор Кит Миямото. Этот гуманитарный протокол протестирован во многих кризисных ситуациях в разных уголках мира.

Так, например, после разрушительного землетрясения на Гаити в 2010 году компания Miyamoto International научила 600 гаитянских инженеров, с участием которых было восстановлено более 10 тысяч и обследовано 180 тысяч домов.

По данным Всемирного банка, подобное восстановление создает в среднем пять рабочих мест. Конечная цель Miyamoto International – создание условий для перезапуска экономики разрушенного региона.

"Большинство разрушенных зданий в посещенных украинских городах можно восстановить. Ключевое требование сегодняшнего дня – оперативность. Необходимо уже начинать работу над гражданскими зданиями, прежде всего школами, многоэтажными и частными домами, потому что международный протокол гуманитарного восстановления прежде всего заключается в возвращении людей к привычным им условиям. Для получения такого результата мы привлекаем как можно больше украинских инженеров-строителей, чтобы обратить внимание власти и фондов на нашу деятельность", – говорит директор Miyamoto International Ukraine Павел Похальчук.

Тем временем доктор Кит Миамото лично участвует в восстановлении Украины, выделяя средства из своего фонда гуманитарной помощи Miyamoto Relief. Основная цель деятельности фонда – в кратчайшие сроки поддержать тех, кто больше нуждается в помощи. Miyamoto Relief потратил 3 миллиона гривен на строительные работы и материалы.

"Мы с женой решили выделить Украине деньги из нашего отдельного фонда. Эти средства уже позволили 12 пострадавшим семьям встретить Рождество в собственном жилье", – добавляет доктор Кит Миамото.

В частности, благодаря средствам от Miyamoto Relief уже восстановлен детский сад и жилой дом в Бородянке.