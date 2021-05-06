В Украине в курятине зашкаливает уровень антибиотиков, продукцию решили изъять из магазинов: назван производитель

В Украине в курятине обнаружили превышение максимального уровня антибиотиков в замороженной продукции, которую привезли из Бельгии (производитель: Artislach nv, Buggenhout; оптовик: Kipco-Damaco NV, Oostrozebeke).

Об этом сообщили на официальной странице Госпотребслужбы Киева в Facebook. Курятину из Бельгии доставили в Польшу (получатель: Biuro Handlowe HAND-FOOD Krzysztof Szewczuk, Chelm), после чего указанную продукцию переработано на мясо механической обвалки (Zaklad Przetworstwa Rolno-Spozywczego Ubojnia Drobiu Andrzej Merchel, Mlawa) и направили в Украине (получатель ООО "Мясной торговый дом", ул. Академика Каблукова 21, 1-2, м. Киев, 03065).

"Информация согласно сообщению, полученного по системе быстрого оповещения о пищевых продуктов и кормов (RASFF) от 28 апреля 2021 № 2021.1780-fup9. Согласно части 3 статьи 20 Закона Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов", если оператор рынка считает или имеет основания полагать, что пищевые продукты, которые он ввез (переслал) на таможенную территорию Украины, произвел, переработал или оборот которых осуществляет, не соответствуют требованиям безопасности, он немедленно начинает процедуру изъятия этих пищевых продуктов из обращения. Также в срок не более двух рабочих дней письменно информирует об обнаруженном несоответствии компетентный орган", – говорится в сообщении.

Если такие пищевые продукты могли потенциально попасть к потребителю, оператор рынка информирует потребителей о причинах их изъятия и в случае необходимости отзывает пищевые продукты.

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