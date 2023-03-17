В Украине провели обыски в офисах 16 облгазов: нашли факт использования тарифных денег

В Украине 17 марта проводятся обыски в офисах 16 облгазов. Детективы Бюро экономической безопасности по оперативному сопровождению СБУ расследуют преступную схему манипуляций на газораспределительных предприятиях.

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В ходе обысков в 16 региональных газовых предприятиях и офисах Группы компаний "Региональная Газовая Компания" задокументирован факт противоправного использования тарифных средств, предусмотренных на закупку газа для покрытия производственно-технических потерь. Таким образом, государству был нанесен ущерб в сумме более 3,4 млрд грн, сообщили в СБУ.

Установлено, что в предыдущие годы для реализации указанного противоправного механизма газораспределительные компании незаконно отбирали из газотранспортной системы природный газ, системно увеличивая задолженность перед государственной компанией, а собранные деньги за предоставленные услуги выводили на подконтрольные предприятия.

В дальнейшем фигуранты пытались компенсировать искусственно созданные долги за счет бюджетных средств. Так, детективы БЭБ совместно с оперативниками СБУ локализовали противоправную сделку региональных газораспределительных предприятий по присвоению принадлежащего государству природного газа.

Кроме того, в тесной координации с НАК "Нафтогаз Украины", еще в 2 областях руководство газораспределительными компаниями возвращено государственным представителям.

"Досудебное расследование в уголовном производстве начатом по признакам уголовного правонарушения предусмотренного предусмотренным ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты) детективы Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора при оперативной поддержке Службы безопасности Украины", – говорится в сообщении.

OBOZREVATEL сообщал, что СБУ объявила о подозрении трем чиновникам госпредприятия "Антонов". Речь идет о советнике гендиректора (бывшем генеральном директоре) Сергее Бычкове, заместителе начальника – начальнике безопасности авиатранспортного предприятия Александре Нетесове и директоре Михаиле Харченко (заочно).

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