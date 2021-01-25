В Украине пройдет первая онлайн-конференция по продвижению агроиндустрии в интернете Digital Agro Day

Как отмечают эксперты, диджитализация промышленности послужит основным фактором росту мировой экономики. И в первую очередь именно от владельцев зависит будет компания развиваться или стоять на месте. Чтобы быть в числе лидеров, важно идти в ногу со временем. На сегодняшний день digital продвижение является наиболее эффективным инструментом развития компании. Современному человеку сложно представить жизнь без цифровых технологий, и понимая этот фактор компании должны адаптировать свой бизнес под интересы своего потребителя.

Как интернет изменил направление агроиндустрии? Как не упустить возможности, которые открываются с использованием digital-технологий? Какие преимущества выхода аграрного бизнеса в онлайн?

Ответы на все эти вопросы вы можете узнать 11 февраля на онлайн-конференции Digital Agro Day.

Мы собрали 17 спикеров — лучших представителей ТОПовых агрокомпаний , таких как AgriChain (Астарта-Киев), МХП, Kernel, BioNorma, Syngenta, Agricom Group, Smart Farming, FAIR Agency, Httpool и многих других.

Вас ждут 9 часов продуктивного обучения на реальных примерах. Спикеры в подробностях расскажут о своих лучших результатах, и как их достигали, о своих удачах и неудачах, о трудностях, с которыми сталкивались в продвижении в сети.

На конференции вы узнаете:

Какие тренды интернет-маркетинга в агросфере ожидают в 2021

Технологии и результаты увеличения продаж агро бизнеса через интернет

Как интегрировать digital-стратегию в общую стратегию агро бренда

Какая перспектива рынка аграрного e-commerce

С помощью каких каналов можно получать 2 млн просмотров в месяц

Как обеспечить эффективный контроль за процессами на предприятии

Как привлечь покупателей на сайт

Как работает smm продвижение для агро

Какие перспективы диджитал продвижение кредитных программ для агросектора

Для кого эта конференция?

Для руководителей, топ-менеджеров и владельцев агрокомпаний

Для тех, кто занимается маркетингом и интернет-маркетингом в агросфере

Для специалистов, которые продвигают агро направление в интернете

Для аграриев, которые хотят разбираться в основах digital-маркетинга

Онлайн-конференция Digital Agro Day доступна для всех желающих.

Чтобы принять участие достаточно зарегистрироваться по ссылке.

Если вы не сможете присутствовать на конференции в день ее проведения, вы можете приобрести видеозапись и просматривать ее в любое удобное время.

До 11 февраля 2021 для всех участников действует скидка 15% на покупку видеозаписи по промокоду agroday.

Вместе с доступом к конференции в день проведения, каждый участник получит возможность задать вопрос спикеру в прямом эфире, получить подарки от организаторов и партнеров.

Регистрируйтесь на конференцию по ссылке. Поспешите занять свое место!

Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, Webpromo, Httpool

Вам может быть интересно:

SMM онлайн курсы