В Украине принцип "Роттердам+" также применяется в отношении газа и бензина, – Гройсман

Принцип, который применялся в формуле "Роттердам+", сейчас в полной мере реализуется при определении цен на бензин и природный газ.

Об этом сообщил экс-премьер-министр Владимир Гройсман (2016-2019) в эфире телеканала "Украина24 ".

"Сегодня то же самое происходит и на уровне газа, и на уровне даже бензина. В Украине устанавливаются цены в соответствии с аналогичных формул. Это значит, что и действующая власть использует эти формулы как и вся Европа, как и весь мир", - отметил Гройсман .

Он отметил, что формула "Роттердам+" никоим образом не влияла на цену электроэнергии для украинцев.

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"На мой взгляд, я об этом сказал, что эта формула не несла каких-то дополнительных проблем для образования тарифов", - добавил экс-премьер.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в ней состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.