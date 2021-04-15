В Украине могут усилить уголовную ответственность за ложь в декларациях чиновников

Депутаты Верховной Рады в четверг, 15 апреля, рассмотрят законопроект №4651 об усилении уголовной ответственности за ложь в декларациях. Механизм предусматривает, что украинских чиновников смогут лишить свободы за подачу недостоверной информации.

Автором законодательной инициативы является президент Владимир Зеленский. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента.

В Украине правоохранительные органы уже имеют право преследовать за нарушения в декларациях, однако законопроект №4651 предусматривает принципиальное новшество – понижение размера сумм, с которого наступает ответственность. Сейчас это 4 млн гривен, а новые положения предусматривают планку в 2 млн гривен.

"Мы усиливаем ответственность, вносим изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и уточняем субъектный состав административных правонарушений, чтобы за него привлекались все лица уполномоченные на выполнение функций государства и местного самоуправления", – сообщил народный депутат "Слуги народа" Александр Бакумов в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, в Уголовном Кодексе планку ответственности повысят, однако уровень с которого наступает такая ответственность – снизят.

"Мы понижаем наступление ответственности с 4 млн гривен до 2 млн гривен, если есть несоответствие. И предусматриваем лишение свободы", – добавил Бакумов.

Народный депутат отметил, что принимать решение о лишении свободы будет суд.

"Если несоответствие от 500 до 2000 прожиточных минимумов – там ответственность до двух лет. Если это квалифицирующий признак, то там также наступает ответственность до двух лет, и суд должен определять насколько несоответствие помешало общественным интересам", – резюмировал Бакумов.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство разработает проект о "нулевой" декларации, которую предложат заполнять всем украинцам, чтобы легализовать свой доход. Вероятно, уже в 2021-м граждане будут заполнять отчеты о доходах.