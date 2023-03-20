Все имущество главного охранника Януковича арестовали в Украине: коллекция оружия, элитная недвижимость и земля в Крыму. Фото

В Украине арестовали имущество руководителя охраны президента-беглеца Виктора Януковича. Речь об активах на 50 млн грн, в том числе гостинице в Буковеле, земле в Киеве и Крыму, а также коллекционном оружии.

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Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Имя пособника Януковича не называется. С 2012 по 2014 годы должность главного начальника охраны беглого президента формально занимал Константин Кобзарь, а с 2008 по 2012 – Вячеслав Заневский. По информации СМИ, речь идет о аресте имущества именно Заневского.

"Арест наложен на все имущество руководителя охраны президента-беглеца Виктора Януковича", – говорится в сообщении СБУ. Среди прочего, под арест попали:

элитный гостиничный комплекс в Буковеле (площадь более 1,2 тыс. кв. м);

квартиры в центре Киева (общая площадь более 200 кв. м);

два паркоместа в Киеве;

пять земельных участков в Киевской, Ивано-Франковской областях и временно оккупированном Крыму (общая площадь более 1 га);

13 единиц оружия, в том числе коллекционного, и более 5,6 тыс. патронов.

Также во время обыска были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, документы и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности. Сейчас проверяется причастность начальника охраны Януковича к финансированию российских оккупационных группировок в войне против Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-нардеп от "Партии регионов", беглый сепаратист Олег Царев заявил, что у Виктора Януковича был план развала Украины. Янукович якобы планировал узурпировать власть и спровоцировать сепаратизм в западных областях.

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