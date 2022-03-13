В России возник дефицит "памперсов": предлагают "вытирать камушком"

В России из-за санкций и торговых ограничений с прилавков исчезли "памперсы". Детское питание при этом подорожало в два-три раза. В соцсетях возмущенные россияне советуют друг другу использовать вместо памперсов и туалетной бумаги "камушки".

"Да что вы. Какое с утра. Это с воскресенья! Как все началось. И, к сожалению, памперсов больше не будет. Ну, эти, "Pampers" которые. На складах пусто", – цитирует "Новая газета" консультанта одного из московских магазинов. Компания Procter & Gamble, которой принадлежит Pampers, заявила, что прекратит капитальные инвестиции, приостановит рекламную активность в России и сократит ассортимент продаваемой продукции.

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При этом в магазинах останутся основные средства личной гигиены, товары для здоровья и ухода за собой. Возникнут проблемы с поставками. С полок российских магазинов подчистую исчезают подгузники. Детские смеси, пюре и каши подскакивают в цене. А детская одежда из H&M и ZARA kids теперь недоступна, как, впрочем, и взрослые модели этих марок. Компания PepsiCo, владеющая среди прочего и "Агушей", заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России.

Отметим, в России из-за войны против Украины курс доллара взлетел в три раза: с 80 (по состоянию на 23 февраля) до 250 рублей (13 марта) за доллар. Наличная валюта закончилась, а из прилавков уже начали пропадать продукты. К примеру, по всей РФ на прилавках исчез сахар.