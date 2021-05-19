В РФ собрались добывать украинский газ возле Крыма: им могут помешать санкции

Россия объявила о планах добывать газ возле временно оккупированного ею украинского Крыма. Речь идет о пилотном проекте по освоению метановых гейзеров, которые бьют со дна Черного моря.

Известно, что агрессор хочет запустить добычу газа уже в 2024 году. Такое заявление в среду, 19 мая, сделал советник генерального директора "Черноморнефтегаза" Владимир Григулецкий, передает ТАСС.

По его словам, высота таких гейзеров может достигать сотен метров, потенциально на этом участке россияне могут добыть больше двух триллионов кубических метров метана. Всего же, согласно заявлениям, в "территориальных водах России" есть около 140 таких источников.

При этом у РФ могут возникнуть трудности из-за введенных против нее санкций. Так, работы по добыче газа возле Крыма осложняют особые геологические условия. При этом ряд стран разрабатывают необходимые России оборудование и схемы, но ввезти их на полуостров не получится из-за ограничений.

Для начала в России хотят освоить неглубокую струю метана, чтобы проанализировать, как происходит добыча. С одного гейзера рассчитывают получить 100 млрд кубометров газа за год.

"Крым – уникальное место в отношении углеводородов. Черное море представляет собой крупнейший метановый водоем в мире, даже Мексиканский залив уступает", – сказал Григулецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупированный Россией украинский Крым якобы прошел острую фазу с дефицитом воды для нужд населения, утверждают незаконные "власти". В то же время для нужд Симферополя и Алушты на полуострове построят два новых водохранилища.