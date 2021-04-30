В Раде предложили законом запретить подачу воды в Крым. Документ

Народные депутаты Украины предложили законодательно запретить подачу воды по Северо-Крымскому каналу в оккупированный Россией Крым.

Соответствующий законопроект № 5419 зарегистрирован в Верховной Раде 23 апреля. Его инициаторами выступили депутаты от "Голоса", "Европейской Солидарности" и "Довіри" (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

Документ предусматривает внесение изменений в законы о создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированных территориях.

В проекте указано, что поставки воды необходимо запретить до момента окончания режима временной оккупации Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия не получит от Украины воду в Крым, даже в случае силовых попыток.