В повышении ренты на добычу украинского газа нет никакой экономической логики, – нардеп

Предложение Кабмина о резком повышении налога на добычу украинского газа не содержит никакой экономической логики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата от "Голоса" Инны Совсун.

"А если говорить о самой идее. Мы понимаем, из чего они исходят. Они исходят из того, что "Нафтогазу" нужны деньги для того, чтобы закупить газ на следующий отопительный сезон, и придумали, как его найти, - путем повышения ренты. Это точно мы поддерживать не готовы, потому что нет никакой экономической логики. Это просто приведет к тому, что упадет добыча, и все", - заявила нардеп.

По ее словам, предложение правительства о кратном повышении ренты - это попытка решить политические вопросы крайне нерыночными методами.

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Напомним, 11 февраля Кабмин зарегистрировал законопроект, который предусматривает увеличение ренты на добычу газа до рекордных за всю историю страны 74%.

Ранее, 9 февраля, в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до 69%.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.