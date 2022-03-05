В окружении Путина начался раскол: шесть олигархов РФ с капиталом в $90 млрд выступили против войны с Украиной

В окружении президента страны-агрессора Владимира Путина начался раскол. Уже шестеро олигархов из его окружения публично выступили против войны, которую Россия развязала в Украине.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО. Отмечается, что общий капитал всех их составляет 90 миллиардов долларов.

"Сейчас уже шесть олигархов с общим капиталом 90 миллиардов долларов публично выступили против российской агрессии по отношению к Украине. Состояние российских миллиардеров сократилось за неделю войны почти на $40 млрд", – сказано в сообщении.

Так, против агрессии России выступили:

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