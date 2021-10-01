В Одесской области будет надежное энергоснабжение благодаря модернизации электросетей, – губернатор

Для стабильной работы энергоинфраструктуры Одесской области в 2021 году компания ДТЭК реализует "Большое обновление сетей". В улучшении надежности электроснабжения области лично убедился губернатор.

Об этом стало известно от пресс-службы компании ДТЭК Одесские электросети.

Подстанции "Чумка" и "Чубаевка" и кабельная линия между ними - ключевые проекты ДТЭК Одесские электросети в 2021 году. Они помогут обеспечивать надежным электроснабжением жителей Малиновского, Киевского и Приморского районов Одессы, предотвращать аварийные отключения и удовлетворять растущие потребности клиентов в электроэнергии.

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"Меня, как руководителя области, приятно поражает, насколько продуманно движется вперед ДТЭК Одесские электросети, учитывая важные решения правительства и Совета национальной безопасности и обороны. Есть программа Президента "Большое строительство", а ДТЭК предложил программу "Большое обновление сетей". Мы воспринимаем эту программу очень позитивно и будем всячески способствовать ее реализации", - сказал Сергей Гриневецкий, губернатор Одесской области.

До конца года ДТЭК Одесские электросети планирует также реконструировать более 92 километров электрических линий.

"ДТЭК - надежная и ответственная компания. В рамках программы "Большое обновление сетей" в 2021 году мы инвестируем в развитие энергоинфраструктуры Одесской области 888,8 миллиона гривен. Это на 86% больше, чем в прошлом году. Благодаря стимулирующим инвестициям RAB-тарифам - новому подходу к образованию тарифа на распределение электроэнергии, принятому в Украине в 2021 году, инвестиции в украинские электросети значительно увеличились. В сетях наконец начались обновления, которых ждали много лет и которые позволят обеспечить стабильным электроснабжением более миллиона клиентов нашей компании в Одессе и Одесской области", - подчеркнул Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Одесские электросети.

Благодаря реализации программы "Большое обновление сетей", клиенты ДТЭК Одесские электросети в Одессе и областных населенных пунктах, получат надежный и современный источник электропитания, а также возможность подключать к сети новые, в том числе мощные, объекты хозяйствования.

"ДТЭК вкладывает большие инвестиции в развитие сетей Одесской области. Все это в комплексе улучшает качество энергоснабжения для жителей региона. Также дает возможность подключать новые объекты, в том числе мощные промышленные хозяйства, а это - экономическое развитие региона и создание новых рабочих мест", - добавил Сергей Гриневецкий.

За последние два года ДТЭК Одесские электросети реконструировал в Одесской области подстанции "Юбилейная", "Болград", "Мариновка", "Ильинка" и более 125 км электрических сетей, а также установил 23 разгрузочные трансформаторные подстанции.