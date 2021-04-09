В мире до 2025 года исчезнет 85 млн рабочих мест: какие профессии будут востребованы

До 2025 года в мире исчезнет 85 млн рабочих мест, зато появится 97 млн новых.

В частности, будут востребованы профессии в отраслях технологий, создания контента и области ухода. Об этом свидетельствует прогноз Всеукраинского экономического форума Future of Jobs 2020, сообщает Mind.

Согласно опросу молодежи, в мире в будущем имеют наибольшую перспективу развития и инновационности:

IT (70,2%);

фармацевтика и здравоохранение (47,8%);

сфера услуг (37,6%);

энергетика (35,9%).

В то же время приоритетными для Украины считают:

агропромышленность (52,8%);

IT (50,4%);

пищевую промышленность (36,4%);

энергетику (34,7%).

Молодежь считает, что могут исчезнуть те профессии, которые легко автоматизировать, заменить роботами или иными технологиями. Останутся те профессии, которые требуют творчества и умственных способностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество вакансий в Украине с начала октября упало на 13%. Больше всех падает количество вакансий в сфере питания: официанты, повара, бариста, продавцы пива, а также такие специальности, как сборщики, экспедиторы, уборщицы, комплектовщики и разнорабочие.

В топе востребованности на рынке труда оказались фармацевты, автослесари, интернет-маркетологи, швеи и курьеры.