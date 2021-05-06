Цены растут, но еды все равно не хватает: жители Крыма пожаловались на продуктовую изоляцию

В оккупированном Крыму с прилавков магазинов начали пропадать сахар и подсолнечное масло, появились также проблемы с мукой. В некоторых торговых точках эти продукты и вовсе начали продавать в ограниченном количестве. Еще на полуострове дорожают крупы и яйца, картошка и другие овощи.

Местные жители жалуются, что оказались чуть ли не в продуктовой изоляции: из материковой Украины товары не поступают, а России самой не хватает сахара и масла. Все это уже привело к росту цен.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В последние дни жители Крыма начали запасаться таким продуктами первой необходимости, как сахар, подсолнечное масло, крупы и мука. В отдельных точках людям выдают на руки не более 3 кг сахара и 2-3 л подсолнечного масла. Часто к вечеру в магазинах можно увидеть пустые полки, где обычно находится сахар. А цены на крупы, например, растут с каждым днем.

Все это стало следствием неуклюжей экономической политики РФ. Еще в декабре прошлого года правительство страны-агрессора приняло решение о контроле цен на социальные продукты, такие как сахар и подсолнечное масло. В результате потихоньку они начали исчезать с полок, ведь производители не хотят торговать себе в убыток.

Крым оказался заложником ситуации. Поступление товаров из материковой Украины сюда стало невозможным из-за ограничений и пандемии коронавируса – КПП просто никого не пропускают. Крымчане, которые ранее ездили в Херсонскую область за едой, теперь сделать этого не могут. А в России образовался дефицит товаров и на полуостров их везут все меньше и меньше.

Малый бизнес и экономику в Крыму оккупанты уничтожили за несколько лет. Из-за нехватки воды уменьшилось производство и собственных продуктов, даже помидоры сюда теперь везут из Краснодарского края РФ.

Жители полуострова недовольны, что конкуренты из России задавили местных производителей. "Даже мясо везут оттуда. Оно некачественное, покрыто разными консервантами, чтобы дольше хранилось. В результате у нас уже разорилось много фермеров, а оттуда все везут и везут", – жалуется владелица небольшой фермы в Крыму Светлана.

Еще одна проблема – РФ стала заложницей своего импортозамещения. Пока одни давили тракторами дешевую и качественную продукцию из Европы, другие поднимали цены на местные продукты. В результате еда как в РФ, так и на полуострове становится дорогой.

Как бы ни кричали фанаты Путина, уровень жизни в Крыму лучше не стал. Об этом сообщило даже пропагандистское агентство "РИА Новости Крым", которое показало цифры доходов на душу населения. Если в Краснодарском крае люди имеют 42,6 тысячи рублей (17 750 грн), то в Севастополе – 37 тысяч рублей (15 400 грн), а в среднем по Крыму – 24,8 тысячи (10 300 грн).

Более высокие заработки в Севастополе легко объяснить – тут расположены российские военные базы, поэтому учитываются доходы российских военных и тех, кто задействован в обслуживании флота. А вот остальные крымчане живут за счет работы в бюджетной сфере и сдаче своей недвижимости в курортный сезон.

Однако доходы жителей полуострова никак не учитываются при росте цен. Даже по официальным данным в этом году продуктовая корзина с минимальным набором продуктов на полуострове подорожала на 15%:

Картошка выросла в цене на 60%;

Сахар – на 30%;

Яйца – на 50%;

Морковь – на 70%.

Теперь рис тут стоит 50-60 рублей (21-25 грн), макароны 65 (27 грн) за полкило, пачка масла – 180 (75 грн), бутылка молока – 70-90 (29-37 грн), куриное филе – 250 (104 грн), гречка – 85 (35 грн).

Причем в ближайшее время поставщики гречки поднимут цены на 15%, они уже предупреждают крымские супермаркеты об этом.

Сами крымчане с трудом приспосабливаются к новому скачку цен и дефициту.

"Думаю, как пообещал Путин, у нас таки будут продуктовые карточки. Ничего другого не остается. Мы в Крыму оказались отрезанными от мира. С украинской стороны к нам ничего не завозят сейчас, с российской все дорого и невкусно. Вчера пошел в магазин, продавщица сказала, что сахар закончился, ждут новый товар и будут продавать не больше 2 килограмм в одни руки. Гречка дорогая, картошка тоже. Муки нет. В этом году впервые решили, что куличи печь не будем, обойдемся. Дорогое масло, яйца", – жалуется пенсионер Александр Семенович из Ялты.

Многие жители полуострова надеются пережить эти времена за счет своих огородов. Хотя с дефицитом воды сделать это будет сложно.

"Я еще с зимы поставила бочки в саду и набирала туда снег. Хоть и мало его было, но запас есть. Еще дожди пройдут. Картошка и свои овощи у нас будут. С мукой, конечно, сейчас беда – дорого и не всегда купишь. Да и хранить долго ее не сможешь, как и крупы. Молоко и яйца сильно подорожали, поэтому чай с мужем теперь пьем без молока, омлет уже реже готовим, перешли на оладушки на кислом молоке. У нас ничего не пропадает", – оптимистично смотрит в будущее жительница Евпатории Валентина Капустина.

Крымчане возмущаются тем, что так называемое правительство полуострова в очередной раз подорожание продуктов объясняет началом курортного сезона.

"Можно подумать, что после того, как туристы уедут, цены у нас понизятся. Когда такое было? Цены растут уже несколько месяцев, никаких отдыхающих тут зимой не было. В феврале масло подсолнечное было по 100 рублей, сейчас по 170, и где туристы? Я думаю, что пора уже вводить продажу дефицитных продуктов по прописке. Крымчане пусть покупают дешевый сахар, муку, гречку, а москвичи – по их столичным ценам. Иначе это несправедливо", – уверена жительница Симферополя Анастасия.

Многие надеются, что приток туристов из России летом как-то поможет им заработать и выжить. Правда, отели на полуострове уже подняли цены на 20%, а ведь на полуостров едут не самые богатые жители РФ.