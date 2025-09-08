В государственном банке упростили процедуру кредитования аграриев

Как сообщил Sense Bank на своем официальном сайте, отныне финучреждение для юридических лиц-аграриев предлагает беззалоговый займ на финансирование посевной и уборочной кампании. По словам банкиров, решения по таким кредитам принимаются в срок до 3 дней с минимальным пакетом финансовых документов.

Видео дня

Так, согласно опубликованной новости, представители аграрного бизнеса могут получить заем до 10 миллионов гривен на финансирование посевной и уборочной кампании. Срок кредитования составляет до 36 месяцев. Дополнительным преимуществом является отсутствие залога, что позволяет легко и быстро получить финансирование. В качестве обеспечения финансирования оформляется поручительство владельцев предприятия.

Директор департамента малого и среднего бизнеса Sense Bank Яна Шумунова отметила, что поддержка аграриев сегодня особенно важна для всей Украины.

"Аграрный сектор – это основа украинской экономики, который требует внимания и поддержки. Особенно в разгар посевной компании. Sense Bank системно работает над улучшением условий финансирования аграриев. Поэтому новые кредитные продукты помогут быстро, вовремя и без лишних хлопот обеспечить бизнес необходимыми ресурсами", – заявила Яна Шумунова.

Кроме того, банкиры отметили, что для оформления договора юридическому лицу нужно заполнить анкету, подать официальную финансовую отчетность и уточняющие данные к ней. Быстрый анализ предприятия проводится на базе собственной модели оценки Sense Bank, что позволяет значительно сократить время, необходимое для обработки заявки.