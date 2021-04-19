В Госкосмосе рассказали, сколько Украина заплатит компании Маска за запуск спутника

Государственное космическое агентство заплатит компании американского изобретателя Илона Маска SpaceX около 2 млн долларов за запуск спутника дистанционного зондирования Земли "Сич 2-30 (2-1)".

"Конструкторское бюро "Южное" провело консультации с SpaceX, и SpaceX переадресовала своему подразделению в Германии задание на адаптацию спутника для запуска. Следовательно общая сумма контракта на сегодня составляет 1,99 миллиона долларов. Это сумма уже с учетом всех технических вопросов, связанных с запуском спутника", – сообщил глава агентства Владимир Тафтай в интервью "Экономической правде".

Изначально сообщалось, что цена контракта составит 1 млн долларов. Однако в этой сумме не учтены дополнительные условия.

"Сам по себе спутник не попадает в космос. Его нужно установить на ракете, запустить, спутник должен отделиться от ракеты и улететь в нужном направлении, чтобы занять нужную орбиту. Система отделения спутника от ракеты, с помощью которой спутник крепится к ракете, обеспечивающей его отстрел в нужном направлении на орбите, – это тоже достаточно сложная вещь", – объяснил Тафтай.

Глава Госкосмоса отметил, что контракт уже проработан, предварительные договоренности есть. После выделения средств Кабинетом министров работа будет реализована.

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил, что вывести на околоземную орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Сич 2-30 (2-1)" Украине нужно до конца 2021 года.