В ФРУ назвали условия, при которых бизнес поддержит повышение грузовых тарифов УЗ

"Укрзалізниця" потеряла доверие бизнеса из-за бесконечного повышения тарифов, в то время как качество услуг компании каждый раз ухудшается. Возврату этого доверия не способствуют ни постоянные кадровые изменения, ни непрозрачное тарифообразования.

Компании следует начать системные изменения, приобщив к этому процессу представителей бизнеса и экспертной среды. Об этом говорится в заявлении Федерации работодателей, размещенном на странице в Facebook.

"Мы хотим видеть "Укрзалізницю" сильной и стабильной компанией. Бизнес больше, чем кто-либо другой в этом заинтересован. Мы понимаем, что сильная, мощная и модернизированная "Укрзалізниця" – это конкурентное преимущество для всего украинского бизнеса. К сожалению, износ ресурсов УЗ сегодня составляет более 90%. Нам нужны быстрые решения и инструменты для того, чтобы изменить ситуацию", – заявили в ФРУ.

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Много нареканий бизнес имеет к закупочной политике УЗ, к выполнению инвестиционных планов, критериев проведения тендеров и коррупции, которая с этим связана. Также, по мнению Федерации, несправедливым является тот факт, что 11 миллиардов прибыли, которые получила компания за железнодорожные перевозки, были потрачены на покрытие убытков по пассажирские перевозки. Кроме того, УЗ следует избавиться от непрофильных активов, содержание которых стоит компании миллиона гривен. Все это, по мнению ФРУ, позволит УЗ решать финансовые проблемы без практики постоянного повышения тарифов.

"Мы не против понятных всем и прозрачных повышений тарифов. Но инструментарий, аргументация и сам принцип их повышения необходимо совместно обсуждать. Ведь мы понимаем, что без решения глобальных системных проблем "Укрзалізниці" никакое повышение не будет эффективным", – отметили в ФРУ.

Для того, чтобы устанавливать экономически обоснованные тарифы на грузовые перевозки, необходимо провести реформу АО "Укрзалізниця" с финансовым и организационным разделением на отдельные юридические лица. Ведь это позволит создать предпосылки для повышения прозрачности, улучшения качества сервиса и роста эффективности железнодорожных перевозок.

"Украинский бизнес хорошо понимает, что вопрос формирования тарифов должен решаться системно, государством и бизнесом совместно, а не быть точечным решением", – резюмировали в ФРУ.

Напомним, Министерство инфраструктуры инициирует повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки и отмену внеклассных грузов. Поэтому тарифы для перевозчиков вырастут на 30%. Против этого решения выступили эксперты и бизнес: они заявили, что ведомство не представило никаких экономических обоснований. Между тем за последние десять лет тарифы уже выросли на 195%, а перевозки в Украине сейчас являются высокорентабельными.

В свою очередь гендиректор федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что от постоянного повышения тарифов на перевозку страдает сама УЗ. Ведь с каждым повышением тарифов грузов у нее становится все меньше, и ситуация ухудшается каждый год. Поэтому для того, чтобы спасти компанию, необходимо провести ее реформирование и назначить профессиональный менеджмент, а не ухудшать его состояние очередным повышением тарифов.