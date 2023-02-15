В ДТЭК 'Одесские электросети' ответили на беспочвенные обвинения НКРЭКУ

Комиссия НКРЭКУ наложила штраф 85 тыс. грн на одесских энергетиков из-за сложной ситуации с электроснабжением в регионе.

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Соответствующее решение принято на заседании комиссии 15 февраля.

Единственной причиной для наложения штрафа стало отсутствие на официальном сайте компании в разделе "графики отключения" указания даты последнего обновления.

В ДТЭК Одесские электрические сети сообщили, что обвинения НКРЭКУ абсурдны, а норма по которой наложен штраф принята буквально накануне.

"В целом, мы стараемся не обращать внимание на все эти беспочвенные и провокационные обвинения и продолжаем день и ночь восстанавливать сети в регионе. Однако такое несправедливое отношение комиссии демотивируют энергетиков. Ситуация в Одессе, наверное, самая сложная по всей стране. Но за последнюю неделю мы вместе с коллегами из Укрэнерго смогли стабилизировать ситуацию, и сегодня Одесса и область практически без ограничений. Последние дни свет есть по 17-18 часов в сутки", — цитирует издание РБК-Украина слова генерального директора ДТЭК Одесские электрические сети Дмитрия Григорьева.

Напомним, НКРЭКУ предупреждала, что будет снова штрафовать энергетиков за попытки судиться с комиссией.

Ранее суд встал на сторону винницких энергетиков в споре с НКРЭКУ и полностью отверг все обвинения комиссии в адрес энергетиков.