УЗ не может тратить миллиарды на земельный налог и перевозку льготников, – Омелян

"Укрзалізниця" платит миллиарды гривен земельного налога и не получает дотаций за льготные пассажирские перевозки, чего нет ни в одной западной стране, ситуацию нужно менять. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, "Укрзалізниця" ежегодно платит миллиарды гривен налога на землю под железнодорожным полотном, и это является уникальным изобретением Украины, ведь такого налога не существует ни в одной стране мира.

"Есть стратегические компании, которые не могут платить стандартные налоги, потому что они выполняют в том числе и социальную функцию. Я напомню, что кроме того, что "Укрзалізниця" вынуждена была заплатить почти 4 миллиарда (налога на землю – ред.) в прошлом году, кроме того она еще не получила несколько миллиардов гривен компенсации за перевозку льготных категорий населения, которые должны были поступить в том числе из местных бюджетов. Поэтому фактически это двойная нагрузка", - пояснил Омелян.

По его мнению, центральная и местная власть вместе должны решить вопрос льготных пассажирских перевозок, от которых "Укрзалізниця" несет существенные убытки и судьбу налога на землю под железнодорожным полотном.

"Пассажирские перевозки являются дотационными. И должно быть соввзнос со стороны городов, ОТГ, государства и "Укрзалізниці" в развитие железнодорожного пассажирского сообщения. И тогда можно сконструировать формулу, или мы полностью отменяем земельный налог, или мы направляем его исключительно на модернизацию вагонов и пассажирских поездов, электричек, или мы находим другую формулировку. То есть, оставляем налог, но условно тогда софинансирование со стороны местных бюджетов и государства минимум 20 миллиардов гривен в год", - предложил Омелян.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что министерство инициирует отмену налога на землю под железнодорожным полотном. В свою очередь народный депутат Александр Скичко сообщал, что парламентский комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры поддерживает отмену этого налога.

В то же время экономический эксперт Борис Кушнирук отмечал, что "Укрзалізницю" необходимо освободить от уплаты налога на землю под железнодорожным полотном, чтобы компания могла направить эти средства на обновление значительно изношенного подвижного состава. В "Укрзалізниці" отмечали, что за уплаченные 4,2 млрд. грн. земельного налога в 2019 году можно было бы купить 35 новых магистральных локомотивов.