УЗ купила еще 20 тыс. т дизтоплива по цене "Роттердам+$58/т"
Компания "Торум" (входит в группу "Трейд Коммодити") поставит государственной "Укрзалізниці" 20 000 тонн дизельного топлива по цене котировок в порту Роттердам (Нидерланды) плюс от 58 долларов за тонну на доставку его в Украину.
Об этом свидетельствуют результаты аукционов в системе ProZorro.
"Торум" выиграл тендеры на 12 тыс. т с расчетной ценой от 27 552 грн/т.
По расчетам издания enkorr, так называемая фиксированная "грязная" маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ в порту Роттердам, составит $58/т.
Напомним, в начале сентября "Укрзалізниця" приобрела дизельное топливо у Кременчугского НПЗ по цене в порту Роттердам + $68 на тонне.
НАК "Нафтогаз Украины" летом 2021 года продал украинский бензин со своего Шебелинского НПЗ по цене Роттердам+ $23/т.
"Дизельная" формула является идентичной к формуле на уголь "Роттердам+", которая действовала с 2016 по 2019. Обе они основаны на котировках топлива в порту "Роттердам+" затраты на доставку к потребителю в Украине.