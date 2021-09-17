УЗ купила еще 20 тыс. т дизтоплива по цене 'Роттердам+$58/т'

Компания "Торум" (входит в группу "Трейд Коммодити") поставит государственной "Укрзалізниці" 20 000 тонн дизельного топлива по цене котировок в порту Роттердам (Нидерланды) плюс от 58 долларов за тонну на доставку его в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты аукционов в системе ProZorro.

"Торум" выиграл тендеры на 12 тыс. т с расчетной ценой от 27 552 грн/т.

По расчетам издания enkorr, так называемая фиксированная "грязная" маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ в порту Роттердам, составит $58/т.

Напомним, в начале сентября "Укрзалізниця" приобрела дизельное топливо у Кременчугского НПЗ по цене в порту Роттердам + $68 на тонне.

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НАК "Нафтогаз Украины" летом 2021 года продал украинский бензин со своего Шебелинского НПЗ по цене Роттердам+ $23/т.

"Дизельная" формула является идентичной к формуле на уголь "Роттердам+", которая действовала с 2016 по 2019. Обе они основаны на котировках топлива в порту "Роттердам+" затраты на доставку к потребителю в Украине.