УЗ будет терять по 500 млн грн в месяц из-за остановки перевалки руды в порту 'Южный'

Из-за того, что государственный порт "Южный" остановил перевалку руды, целый ряд компаний понесут серьезные убытки. Так, государственная "Укрзалізниця" потеряет до 3 млн тонн грузов (10% грузового оборота), а в деньгах будет терять по полмиллиарда гривен в месяц. А ведь она и так находится в плачевном состоянии: убыток за 2020 год – 12 млрд грн, при том, что у компании десятки миллиардов дорогих кредитов.

Об этом идет речь в материале OBOZREVATEL "Монопольные игры: зачем порт "Южный" ударил по "Укрзалізниці"?".

Как известно, морской порт "Южный" погряз в убытках: перевалка руды на предприятии обвалилась более чем в 16 раз, когда российскую руду, ранее поставляемую на "Южный", начали переваливать через открытый в 2020 году российский терминал.

Но вместо того, чтобы искать новых партнеров и наращивать объемы перевалки украинской руды, экс-директор порта Сергей Ковшар пошел на монопольный сговор с частным терминалом ТИС, и потребовал от украинских экспортеров распределить объемы руды между этими двумя компаниями 50/50. При этом до тех пор, пока экспортеры не пойдут на эти условия, перевалку руды в портах попросту прекратили. А то, что что эти действия загонят "Южный" в еще большие убытки, Ковшар игнорирует, пишет издание.

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"Ситуация выглядит так. Г-ну Ковшару очень нравится прибыльная должность директора морпорта "Южный". Он всеми силами хочет ее сохранить и потому старается быть удобным для партнеров из "ТИС", у которых связи и влияние в Киеве. К тому же, партнеры из "ТИС" могут откатить комиссионные за клиентов, которые усилиями Ковшара ушли из "Южного" в "ТИС", - поясняют журналисты.

Ранее президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что остановка перевалки руды обернется для государственных предприятий миллионными потерями.

Так, убытки для портов составят более 80 миллионов гривен каждый месяц, для УЗ - более 300 миллионов гривен в месяц. А поскольку поступления от экспорта железной руды составляют 10% от всего экспорта страны, то Украина будет терять ежемесячно минимум 300 миллионов долларов.

Как известно, министр инфраструктуры Александр Кубраков 28 мая уволил Сергея Ковшара с должности и.о. директора. В СМИ это решение пояснили "чисткой коррупционеров в подотчетных ему ведомствах", ведь Сергей Ковшар является фигурантом уголовных производств НАБУ.