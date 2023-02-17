Увеличение количества 'зеленой' генерации позволит отказаться от отключений света, – 'Центр Разумкова'

Увеличение мощностей "зеленой" энергетики позволит в ближайшие два-три месяца полностью отказаться от графиков отключения света, заявил ведущий эксперт энергетических программ "Центра Разумкова" Максим Белявский.

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"Если все же нам удастся в ближайшие два-три месяца увеличить количество объектов восстановленных источников энергии, то есть ветровые электростанции хотя бы, частично солнечные электростанции. Это позволит вообще отойти от графиков аварийных отключений и вообще от графиков отключений", - сказал он. он.

Однако Белявский отметил, что обстрелы нанесли значительные разрушения энергосистеме и ее восстановление станет длительным процессом. По его оценке, на восстановление системы может понадобиться больше года. Он подчеркнул, что самое главное сегодня – это подготовиться к следующему отопительному сезону в условиях военного положения.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина в 2023 году намерена ввести в эксплуатацию 500 МВт новых мощностей по производству электроэнергии из возобновляемых источников. По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.