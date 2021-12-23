'Укрэнерго': ТЭС ДТЭК 23 декабря работают рекордным количеством энергоблоков

В дневной пик нагрузки 23 декабря в энергосистеме работают рекордные 32 энергоблока ТЭС ДТЭК Энерго из всех работающих 43 блоков ТЭС и ТЭЦ. Это самый высокий показатель с января этого года.

Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".

Согласно данным системного оператора, по состоянию на 11:30 нагрузки также несут 5,5 блоков государственных ТЭС "Центрэнерго", пол блока Славянской ТЭС и 6 блоков ТЭЦ.

Как сообщал ранее генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев, в условиях минимальной нагрузки на другие предприятия тепловой генерации из-за дефицита топлива, на прошлой неделе количество блоков ТЭС ДТЭК Энерго в работе достигало 31 шт. из всех 38 работающих в системе энергоблоков ТЭС и ТЭЦ. Это рекордный, по количеству одновременно работающего в сети оборудования, показатель за последние 10 месяцев.