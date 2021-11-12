'Укрэнерго' перечислило 'Гарпоку' 19 млрд грн на выплату 'зеленых' долгов

Госкомпания "Укрэнерго" перечислила госпредприятию "Гарантированный покупатель" 19,3 млрд грн на выплату долгов за производимую в стране зеленую энергию.

Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко.

"Менеджмент "Укрэнерго" провел огромную и успешную работу по выпуску "зеленых" облигаций. То есть теперь на счетах ГП уже есть денежные средства на погашение долгов перед предприятиями ВИЭ за производимую электроэнергию", - написал Гончаренко.

По его словам, международные инвесторы достаточно внимательно следят за процессом и в конце концов ожидают решения затяжных проблем отрасли. Ведь после месяцев требований и борьбы государство заставили выполнять предоставленные ранее гарантии инвесторам.

Видео дня

"В результате, есть вероятность того, что подготовка к международным арбитражам у многих компаний будет приостановлена. Надеемся, что со стороны "Гарантированного покупателя" не будет никаких задержек в выплате долгов предприятиям ВИЭ", - подчеркнул депутат.