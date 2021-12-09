'Укрэнерго' может тратить средства еврооблигаций только для зеленой энергетики – Rothschild

"Укрэнерго", получившее 825 млн долларов за счет выпуска еврооблигаций должно использовать всю указанную сумму лишь для выплаты долгов за "зеленую" энергетику в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление управляющего директора - Rothschild & Co в регионе СНГ Джованни Сальветти.

"Зеленые облигации и облигации, привязанные к устойчивому развитию, включают расходы по льготным тарифам на производство возобновляемой энергии в соответствии со структурой PSO (расходы на услуги по обеспечению увеличения доли ВИЭ в производстве электроэнергии в энергосистеме)", - сказал Сальветти.

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По его словам, "Укрэнерго" ожидает, что большая часть чистой выручки (около 100%) будет направлена на расходы по "зеленым" тарифам на услуги для обеспечения увеличения доли ВИЭ в производстве электроэнергии в энергосистеме. Оставшаяся часть (если останется) будет направлена в один из проектов, отвечающих другим критериям в структуре зеленых облигаций НПК "Укрэнерго".

"В случае направления средств, как описано выше, нарушения условий выпуска еврооблигаций НПЦ "Укрэнерго" не будет", - подчеркнул Сальветти.

На данный момент компания уже перечислила большую часть выручки по еврооблигациям ГП "Гарантированный покупатель" в качестве оплаты услуг "Укрэнерго" "для обеспечения увеличения доли ВИЭ в производстве электроэнергии в энергосистеме".

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд грн.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.