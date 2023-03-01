'Укрэнерго' должно требовать от 'Укруголь' возврата 2,5 млрд грн долга, – Омельченко

Государственное предприятие "Укруголь" должно вернуть 2,5 млрд грн, которые получило от компании "Укрэнерго" на возвратной основе по решению Кабинета министров Украины летом 2022 года, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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По его словам, "Укрэнерго" обеспечивает работу энергосистемы во время войны и несет дополнительную финансовую нагрузку. Так, правительством было возложено на компанию обязательство (постановление № 838 от 22 июля 2022 г.) предоставить целевую беспроцентную возвратную помощь ГП "Укруголь" на 2,5 млрд грн.

"Эти деньги пошли на то, чтобы покупать уголь госшахт и поставлять его на государственную тепловую генерацию. В этом и кроется основная проблема. Потому что госпредприятия – это обычно черная дыра, куда государство под разными аргументами может вливать миллиарды гривен средств и которые там будут исчезать" навсегда", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что для "Укрэнерго", которое имеет более 13 млрд грн долга перед ГП "Гарантированный покупатель" за 2022 год и которое уже в текущем году недополучает средства из-за слишком низкого тарифа на передачу по решению НКРЭКУ, даже 2,5 миллиарда были бы определенным финансовым облегчением.

"Согласно постановлению, возвратная финансовая помощь ГП "Укруголь" должна быть возвращена "Укрэнерго" до 1 июня 2023 года. Хочется верить, что… компания получит обратно свои средства вовремя и в полном объеме", - добавил Омельченко.

По его словам, это нужно именно для того, чтобы "Укрэнерго" имело ресурсы на ремонты, восстановление после повреждений и подготовку к осенне-зимнему периоду 2023-24. Ранее сообщалось, что НКРЭКУ установила некорректный тариф на передачу электроэнергии для компании "Укрэнерго" на I квартал 2023 года, что привело к проблеме недополучения значительной суммы средств компанией. В частности, компания в январе и феврале недополучила около 20% средств на выполнение своих обязательств, ремонты и восстановление энергетического оборудования.