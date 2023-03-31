'Укрэнерго' должен на балансирующем рынке уже почти 16 млрд грн

За месяц долг "Укрэнерго" на балансирующем рынке увеличился на 7%.

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Об этом сообщает агентство ExPro, ссылаясь на данные системного оператора.

Согласно им, задолженность на балансирующем рынке электроэнергии продолжает расти.

По состоянию на 20 марта 2023г, задолженность оператора системы передачи "Укрэнерго" достигла 15,9 млрд грн, что на 7,1% больше показателя на 20 февраля.

Напомним, системный оператор "Укрэнерго" должен государственной "Центрэнерго" 3,2 млрд гривен за услуги на балансирующем рынке и 1,3 млрд гривен по рынку дополнительных услуг.