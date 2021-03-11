Украину разделят на 10 зон: Минрегион рассказал о масштабной реформе

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что Украину разделят на 10 функциональных зон. Это позволит эффективно сосредоточить ресурсы, направленные на развитие регионов.

"Разделение территорий на 10 функциональных типов дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы. Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам", – сообщил Чернышев, передает пресс-служба Минрегиона.

Министр отметил, что идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не на области, а на территории. Ведь в одной области могут быть расположены города и села, которые требуют совершенно разного подхода к стратегии развития.

"Например, первая зона из десяти – горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее, макрорегион Азов-Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы. Далее, например, пограничные региональные зоны. на востоке и на западе они разные – в первом случае – в неблагоприятных условиях, во втором - наоборот. Также есть монофункциональные города, шахтерские регионы, которые требуют совершенно другой логики", – заявил Чернышов.

Определены следующие функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года:

Горные территории Карпат

Макрорегион "Азов-Черное море"

Приграничные регионы

Пограничные территории в неблагоприятных условиях

Временно оккупированные территории Украины

Природоохранные территории (Изумрудная сеть)

Городские агломерации

Центры экономического развития

Монофункциональные старопромышленные города

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство развития общин и территорий выступило с первой редакцией изменений в действующие государственные строительные нормы от 2019 года.