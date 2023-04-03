Украинские вина SHABO получили 10 золотых медалей на конкурсе Berliner Wine Trophy 2023

Из 8 000 тысяч образцов международных виноделий продукция Украины от SHABO вошла в список лучших вин мира. Тем самым в очередной раз подтвердила свой высокий статус и потенциал винодельческой страны. Всего на одном из самых масштабных конкурсов мира Berliner Wine Trophy 2023 вина компании получили 25 знаков отличия. Среди этих наград – 10 золотых медалей.

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Berliner Wine Trophy – один из самых масштабных и престижных винных конкурсов мира, проходящий 20 лет под эгидой Международной организации винограда и вина (OIV) и Международным союзом энологов (UIOE). Виноделы, сомелье, винные критики, Masters of Wine, виноградари, профильные журналисты и трейдеры – к жюри этого конкурса привлекают только лучших экспертов. А количество представленных образцов в среднем составляет более 15 000 заявок в год (конкурс имеет два разных сезона). И только 30% участников могут получить награды.

Весной 2023 года на Berliner Wine Trophy эксперты оценили вина около 8 000 образцов вин со всего мира. Десять дней придирчивой дегустации вслепую. Проведение экспертизы в соответствии с международными стандартами винодельческих ассоциаций по 100-балльной системе под нотариальным контролем. Процесс настолько закрыт и суров, что даже после объявления результатов – жюри не знают "вина какого производителя они оценивали и вошел ли их фаворит в список победителей". Опять же, ограничено и количество медалей – лишь треть от высоко оцененных получит соответствующий статус. В перечне этих безусловно признанных и вина SHABO.

Среди золотых призеров от Украины:

– Каберне-Мерло Shabo Grande Reserve 2020

– Каберне Фран-Мерло-Саперави Shabo Grande Reserve 2019

– природно-полусладкое Мускат Оттонель Shabo Limited Edition 2020

– Ркацители по кахетинской технологии Shabo Limited Edition 2021

– Мускат Оттонель марочное десертное Shabo Limited Edition 2016

– Траминер марочное десертное Shabo Limited Edition 2016

– Каберное марочное десертное Shabo Limited Edition 2016

– Каберне Shabo Reserve 2021

Также золото получили Шардоне и Каберне 2015 урожая из эксклюзивной фамильной коллекции семьи Иукуридзе. Exclusive Release – исключительно премиальные коллекционные вина, которые никогда не продавались. Но раскрытие подробностей по этой капсуле и открытие продаж вин компания планирует уже в этом году.

"Поздравляем Украину с очередным отличием ее возможностей, – подчеркивает соучредитель компании SHABO Гиорги Иукуридзе. – Заявлять о винодельческой Украине – эту стратегию мы выбрали почти 20 лет назад. И успешно продолжаем ее реализовывать. Для SHABO среди важнейших точек опоры во все времена – делать то , что лучше всего умеем – создавать уникальный продукт украинской земли. И каждая победа, признание на международной арене этого продукта – не просто фиксация способности нашего бизнеса, но и страны в целом. Всегда относил это к главным успехам, которые ставили целью. Украина – гарант ее будущего, и бизнес, как и его достижения, были и будут оставаться неотделимой точкой опоры в этом деле".

Впервые теруар украинской земли на авторитетном Berliner Wine Trophy был оценен в 2021 году. Тогда SHABO привезла сразу пять золотых медалей. Уже в следующий раз, в 2022 году вина бренда получила 17 наград, из них – 9 золотых. В 2023 году количество отличий по этому конкурсу достигло 25, из них – 10 золотых. В общей сложности в сокровищницу достижений украинского виноделия SHABO принесла около 500 наград международного уровня (Decanter Wine Awards, Великобритания; Mundus Vini, Германия; New York IWC, США; International Wine Challenge, Великобритания и другие).

Приобрести не только вина-победителей Berliner Wine Trophy 2023, а отмеченных другими мировыми конкурсами можно в фирменном shaboshop.

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