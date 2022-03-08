Украинские срочники будут получать по 30 тысяч грн дополнительного вознаграждения: в Минобороны раскрыли детали

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В период военного положения в Украине военнослужащим срочной службы будут выплачивать дополнительные средства. Вознаграждение составит 30 тысяч гривен ежемесячно.

Соответствующее решение было принято украинским правительством, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины в Facebook. В постановлении говорится, что дополнительные средства будут выплачиваться военнослужащим-срочникам:

Вооруженных сил

Службы безопасности

Службы внешней разведки

Главного управления разведки Министерства обороны

Национальной гвардии

Государственной пограничной службы

Управления государственной охраны

Видео дня

Государственной службы специальной связи и защиты информации

Государственной специальной службы транспорта

лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейским.

В то же время по 100 тысяч гривен каждый месяц Украина будет платить военнослужащим, которые участвуют в боевых действиях против россиян или обеспечивают проведение мероприятий по нацбезопасности и обороне.

Единовременное пособие от государства в размере 15 миллионов гривен будет выплачиваться семьям погибших украинских военнослужащих.

Как отметил глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников, первые удары российских оккупантов взяли на себя профессионалы-контрактники, но срочники проявили не меньший героизм.

"Украинский солдат – контрактник, доброволец, срочник – заслуживает равного уважения и достойного обеспечения. Признавая это, Кабмин забрал ограничительную норму, чтобы каждый срочник знал, что страна благодарна", – отметил чиновник.

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