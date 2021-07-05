Украинские генерирующие компании находятся на грани банкротства из-за НКРЭКУ – ДТЭК

Последние решения НКРЭКУ в очередной раз подтвердили факт административного покровительства трейдерам, занимающийся махинациями на рынке электрической энергии.

Об этом заявили в компании ДТЭК, комментируя итогу так называемого экстренного заседания НКРЭКУ в ночь с воскресенья на понедельник.

"Решения (НКРЭКУ – прим.) в очередной раз подтверждают факт административного покровительства трейдерам, участвующим в махинациях, наносящих убытки производителям", - сообщили в компании.

В компании подчеркнули, что главная цель этих решений комиссии - сохранить действующую систему, благоволящую манипуляциям, искусственному занижению цен и нанесению убытков генерирующим компаниям, в том числе государственным.

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"Сегодня мы можем с полной уверенностью заявить, что украинские генерирующие компании всех форм собственности находятся в преддверии банкротства. Вся ответственность за падение энергетической отрасли, отступление от европейской модели рынка, сворачивание реформы лежит на лицах, принимающих решения о допустимости ручного управления, манипуляций трейдеров и нанесения невосполнимых убытков отечественным генерирующим компаниям", - говорится в заявлении ДТЭК.

Компания обратилась к высшему руководству страны с просьбой обратить внимание на работу рынка в последние 1,5 года, на принимаемые НКРЭКУ решения и выгодополучателей этих решений.

Напомним, еще в мае 2021 года Министерство энергетики, государственные компании "Энергоатом", "ГарПок" и "Центрэнерго" призывали НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров на рынке электрической энергии.

Тогда все предложения были отвергнуты комиссией. В ответ руководитель НКРЭКУ Валерий Тарасюк обвинил главу Минэнерго Германа Галущенко в непрофессионализме.

2 июля из-за махинаций трейдеров, которых участники рынка связывают с руководством НКРЭКУ, случился очередной обвал цен. В ответ, ночью 4 июля НКРЭКУ решила запретить трейдерам заниматься ценовыми махинациями в течение 4 дней, до 8 июля включительно.