Украинская монета победила в престижном международном конкурсе: как она выглядит

Памятная украинская монета "Передовая" стала самой вдохновляющей монетой по итогам международного конкурса "Монета года". Его ежегодно проводит нумизматическое издание World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics.

Судейская коллегия, в которую вошли 100 экспертов в области нумизматики со всего мира, определяла победителей среди около 400 монет, выпущенных в 2020-м. Свои монеты для участия в конкурсе представили более 50 государств, сообщает пресс-служба НБУ 31 декабря.

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Монета из нейзильбера "Передова" стала самой вдохновляющей монетой 2020 года. В номинации судьи выбирают монеты с дизайном, посвященным идее, институции или личности, отражающим духовное стремление сохранить мир, свободу и права человека.

При этом в 2021-м еще четыре украинских памятных монеты вошли в список номинантов этого международного конкурса. Речь идет о:

монете "75 лет Победы над нацизмом во Второй Мировой войне" – в номинации "Лучшая монета, посвященная современным событиям";

серебряной монете "ХХХІІ Олимпийские игры" – в номинации "Лучшая монета классического размера" (крона, диаметр около 37 мм);

монете из сплава на основе цинка "День памяти павших защитников" – в номинации "Лучшее художественное решение";

наборе из девяти серебряных монет "Энеида" – в номинации "Лучшая инновационная монета".

На втором этапе конкурса (состоится в январе 2022-го), будет выбрана лучшая монета среди 10 победителей в каждой номинации. "В этом году впервые за всю историю участия памятных монет Украины в этом соревновании мы имеем сразу пять монет, попавших в сотню лучших монет мира", – говорит директор Департамента денежного обращения Виктор Зайвенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине монету номиналом в 15 копеек на аукционе продают за 26 тыс. грн. Особенность такой копейки – реверс по отношению к аверсу повернут на 180 градусов.