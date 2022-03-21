Украинская энергосистема нуждается в поддержке Запада – ДТЭК

Консолидированные усилия украинских энергетиков и западных партнеров позволят обеспечить энергетическую безопасность и стабильную работу энергосистемы.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе онлайн-дискуссии Atlantic Council "Последствия войны России на энергетическую безопасность".

"У нас достаточно угля и газа, Украина имеет самые большие запасы угля и газа в Европе. Нам необходимо консолидировать все наши усилия – внутри страны и наших западных партнеров - для обеспечения энергетической безопасности Украины", - сказал он.

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Тимченко в очередной раз призвал страны Запада закрыть небо над украинскими атомными электростанциями и запретить любое использование авиации, дронов или крылатых ракет в 30-километровой зоне вокруг всех пяти АЭС.

"На кону слишком много, чтобы полагаться только на удачу. Человечество пережило Чернобыль и Фукусиму, но теперь Россия угрожает миру еще одной катастрофой, еще большего масштаба", - подчеркнул Тимченко.