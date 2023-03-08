Украинская экономика нуждается в средствах от экспорта электроэнергии, – Харченко

Уже сейчас Украина могла бы экспортировать электричество в некоторые часы и получить столь нужные экономике средства, считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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Он отметил, что в результате возобновления работы угольных станций, активной работы "зеленой" и атомной генерации Украина сейчас имеет профицит и резервы в системе, которые могли бы быть направлены на европейские рынки.

Харченко отметил, что сейчас идет анализ возможности открытия экспорта с учетом профицита в системе и острой потребности в средствах от реализации электроэнергии.

"Скоро мы сможем понемногу начинать очень осторожно, но небольшой экспорт. В этих деньгах мы нуждаемся точно, потому что мы все понимаем, что во время войны экономика нуждается в любых деньгах", - отметил Харченко.

Он также пояснил, что в некоторых регионах поставки электричества ограничены не из-за дефицита, а в связи с поврежденной оккупантами сетью, которая сейчас только возобновляется.

Напомним, бывший министр энергетики Алексей Оржель выразил мнение, что Украине выгодно экспортировать электроэнергию, учитывая плохое финансовое состояние энергорынка.

Вместе с тем эксперты неоднократно обращали внимание на значительные долги на рынке электроэнергии, в том числе на балансирующем рынке они составляют 14 млрд грн, а задолженность перед "зеленой" генерацией за 2022 год составила 18 млрд грн