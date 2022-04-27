Украине нужно немедленно увеличивать энергетическую независимость, – Тимошенко

Об этом заявила Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире "Единых новостей".

Она подчеркнула, что ее команда готова консультировать правительство по этим вопросам, чтобы к началу отопительного сезона Украина не осталась без главного энергоресурса.

"Сегодня, когда Украина находится в состоянии войны с РФ, мы категорически не можем закупать газ у России. И мы настаиваем, чтобы страны Европы также объявили ей полное энергетическое эмбарго. Это значит, что Украине нужно уже сейчас думать о том, как обеспечить себя газом на следующий отопительный сезон", – отметила лидер "Батькивщины".

Видео дня

По ее словам, на этот раз энергетическую независимость Украины нужно обеспечить реально, а не так, как было, начиная с 2014 года, когда газ покупали у страны-агрессора, а по документам он был европейским. И для этого следует внедрить две инициативы.

"Надо увеличивать наши возможности! У нас есть разведанный газ, около триллиона кубических метров, этого достаточно, чтобы обеспечить и себя, и ЕС, но вопрос о существенном увеличении добычи отечественного газа – это вопрос №1. Поэтому я обращаюсь к правительству с рекомендацией немедленно открыть все возможности – финансовые, организационные – для того, чтобы проинвентаризировать возможность добычи Украиной дополнительного природного газа и как можно быстрее включиться в эту работу", – призвала Юлия Тимошенко.