Украине нужен орган, который будет независимо формировать тарифы на железнодорожные перевозки – EBA

Логистическое сообщество Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) всегда поддерживало создание независимого регулятора на рынках транспортных услуг. Это связано с тем, что в транспортной сфере Украины сосредоточено едва не наибольшее количество природных монополий – железная дорога, порты, вокзалы, диспетчерские службы, аэропорты. Поэтому для эффективного регулирования, мониторинга и контроля на этих объектах нужен независимый орган, который будет регулировать тарифы, выдавать лицензии и осуществлять мониторинг деятельности субъектов монополий.

В нашем случае речь идет о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Об этом заявила Дарья Сичкарь, менеджер Комитета по логистике EBA.

"Что важно для бизнеса – детали создания такого регулятора. Прежде всего, необходимо, чтобы создание НКРТ не привело к дублированию функций существующих органов власти. Это должен быть независимый орган, который будет объективно и беспристрастно формировать тарифную политику субъектов монополий. Модель финансирования так же должна предусматривать независимость регулятора и не должна осуществляться за счет участников рынка, даже частично", – отметила Сичкарь.

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Она также выразила надежду, что совместными усилиями с Мининфраструктуры у Ассоциации получится разработать законодательную инициативу, направленную на создание независимого органа, который будет заниматься формированием тарифной политики на рынках транспортных услуг, созданием условий для развития конкуренции, а также созданием равных возможностей для доступа потребителей к рынку транспортных услуг.

Напомним, о необходимости прозрачного формирования тарифной политики на "Укрзалізниці" сказано также в "Национальной стратегии увеличения прямых иностранных инвестиций в Украину", которую подготовило Агентство США по международному развитию (USAID) и международная компания Ernst&Young по заказу Кабинета министров.

"УЗ необходима борьба с коррупцией – за счет увеличения прозрачности, и разработка концепции регулирования тарифов на перевозки, которая поможет установить разумные тарифы. Для этого нужно доработать и принять проект закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта" (.. .) Независимый регулятор сможет осуществлять государственное регулирование в сфере транспорта и внести изменения в соответствующие методики расчета тарифов", – резюмировали в Ernst&Young.

Как известно, "Укрзалізниця" повысила тарифы на грузовые железнодорожные перевозки с 17 августа, хотя это решение должно вступить в силу лишь 1 сентября. Суммарно только за последние 5 лет тарифы на грузовые перевозки выросли более чем вдвое. Бизнес и международные ассоциации раскритиковали это решение: по их мнению, объемы капитальных инвестиций в УЗ падают, несмотря на растущую стоимость перевозок, а качество услуг ежегодно снижается. То есть, повышение тарифов никак не способствует улучшению финансового состояния УЗ, которое в первую очередь требует эффективного управления и реформирования по европейской модели.